Konyaspor'u 2 bin 500 dolarlık futbolcu yıktı

Alanyaspor formasıyla Konyaspor'a karşı 1 gol 1 asistle oynayan Uchenna Ogundu'nun hikayesi ortaya çıktı.

Sezon başında Alanyaspor'un 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Uchenna Ogundu, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Konyaspor - Alanyaspor maçında 1 gol 1 asistle oynadı ve haftaya damga vurdu.

Alanyaspor, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Uchenna Ogundu sezon başında Alanyaspor'a transfer oldu

OGUNDU'NUN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Spor yorumcusu Uğur Meleke, genç futbolcunun hikayesini anlattı.

ŞANLIURFASPOR'DA 2 BİN 500 DOLAR MAAŞLA OYNAMIŞ

Meleke, Nijeryalı futbolcunun Şanlıurfaspor'da aylık 2 bin 500 dolara oynadığını aktardı.

Meleke açıklamasında, ''Uchenna Ogundu'nun hikayesi gerçekten inanılmaz. Şanlıurfaspor'a geliyor, takımın yabancı hakkı yok, U19'da oynuyor yarım sezon, sonra devre arasında A takıma çıkarıyorlar. Şanlıurfaspor'u ligde tutmak için her şeyi yapıyor. Süper bir yarım sezon oynuyor. Sonra da Alanyaspor fark ediyor. Şanlıurfaspor'da aylık 2 bin 500 dolar maaş alıyormuş. Müthiş bir tarama transferi'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

