Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama

Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Göztepe ile Beşiktaş İzmir'de karşı karşıya geldi.

Maç, küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan maddeler nedeniyle durduruldu ve seyirciler dışarı çıkarıldı.

4 saat süren maçı Göztepe 3-2 kazandı.

Olaylı Göztepe Beşiktaş maçı için karar çıktı

GÖZTEPE ŞİDDETLE KINADI

Göztepe Kulübü olaylarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Beşiktaş taraftarlarının sporun ruhuyla bağdaşmayan davranışları sebebiyle kabul edilemez nitelikte olaylar yaşanmıştır. Küfürlü tezahüratlar, sahaya atılan yabancı maddeler sonucunda maçı seyircimizden yoksun oynamak zorunda kaldık. Bu müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz. Bu kişilerin gerekli yaptırımlara tabi tutulması için tüm girişmeleri sonuna kadar sürdüreceğiz. Provokatif eylemlere boyun eğmeyeceğiz" denildi.

BEŞİKTAŞ: HAYRETLE TAKİP ETTİK

Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü de bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Kadın Voleybol Takımımızın Vodafone Sultanlar Ligi’nin 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta cereyan eden tribün olaylarıyla ilgili olarak rakibimizin yapmış olduğu yanlı açıklamaya cevabımızdır.

Öncelikle İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu tribünlerinde yaşanan olayları tasvip etmediğimizi özellikle belirtmek isteriz.

Beşiktaş JK olarak; spor sahalarında şiddetin, hakaretin ve provokasyonun her türlüsüne karşı olduğumuzu geçmişten bu yana vurguladık, vurgulamaya devam ediyoruz.

Rakibimiz Göztepe’nin söz konusu tribün olaylarıyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı, olaylardan yalnızca taraftarlarımızı sorumlu tutarak kendi taraftarlarını aklamaya çalıştığı yanlı açıklamasını büyük bir hayretle takip ettik.

Maç öncesi İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu çevresinde, maç sırasında ise tribünlerde meydana gelen olayların baş müsebbibi, misafirperverliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan Göztepe taraftarıdır.

Türk voleybolunun marka değerine zarar veren bu tür görüntülerin tekrar yaşanmaması adına tüm paydaşları daha dikkatli, yapıcı ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye bir kez daha davet ediyoruz."