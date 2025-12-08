Cenk Tosun: Ayrılamam

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan isimlerden Cenk Tosun, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki golcü, devre arasında takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirterek Sarı - Lacivertli formayı yeniden giymek istediğini dile getirdi.

"KADROYA TEKRAR GİRMEK İSTİYORUM"

Yayıncı kuruluştan Gürler Akgün’e konuşan Tosun, “Devre arasında Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe’nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

"AYRILAMAM"

Deneyimli futbolcu, kadro dışı bırakılmasına anlam veremediğini belirterek, “Ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım? Affedilecek bir şey yapmadım, kadroya geri çağırılmayı bekliyorum. Fenerbahçe’de oynamak istiyorum. Ayrılamam” sözleriyle serzenişte bulundu.

29 MAÇTA SADECE 2 GOL

Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla 1,5 sezonda toplam 29 maçta 415 dakika süre aldı. Bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Tecrübeli golcünün Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona erecek. Cenk Tosun’un açıklamaları, Fenerbahçe’de kadro dışı kalan oyuncuların geleceğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı ancak Tedesco'nun Cenk'i kadroda düşünmediği öğrenildi.