Myriam Sylla: Madem dansa kalktık dans edeceğiz
Galatasaray'ın İtalyan voleybolcusu Türkiye'ye geliş sürecini anlatırken "Madem dansa kalktık, dans edeceğiz" dedi.

Galatasaray'ın İtalyan voleybolcusu Myriam Sylla, Türkiye'ye geliş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına konuşan Sylla, şunları söyledi:

- İtalya'yı bırakıp başka bir yerde oynamaya gideceğimi asla hayal etmezdim. Bunun doğru bir seçim olup olmadığını anlamak için psikologla görüşmek de dahil olmak üzere ciddi bir çaba harcadım. Dışarıdan yansıtıldığı gibi mesele para değildi. Ben her zaman şu fikirdeyimdir: Evet, para iyidir ama benim "şurada" (kafasını ve kalbini işaret ediyor) iyi olmam lazım.

"KONFOR ALANIMDAN ÇIKTIM"

- Konfor alanımdan çıktım ve bunu 30 yaşımda birçok deneyim yaşadıktan, İtalya'yı gezip orada yaşadıktan ve sanırım orada güzel şeyler de başardıktan sonra yapmaya karar verdim. Ve şimdi İtalyanlığımı İstanbul'a taşıyorum. Elbette bu biraz da kendimle olan bir meydan okuma. Madem dansa kalktık, dans edeceğiz. Ailemin ve arkadaşlarımın sevincinin yanı sıra, taraftarlar ve kulüp beni inanılmaz bir şekilde karşıladı ve kendimi gerçekten önemli hissetmemi sağladı.

2024/11/07/hbgs.jpg- Türkiye'de voleybolun klasik bir sporun ötesine geçtiğini biliyordum, çok daha fazlası: Bu bir kültür meselesi. Genel olarak spora bakış açıları farklı, ülke için çok önemli ve kulüplerine, takımlarına karşı inanılmaz bir aidiyet duyguları var. Bu bir yaşam tarzı. Bana kalırsa onlardan örnek alabileceğimiz bir şey bu. Bu spor kültürü ve o büyük, samimi aidiyet duygusu.

- Takımların hepsi birbirine yakın ve İstanbul takımları olduğu için birden fazla takım aynı spor salonunda, Burhan Felek'te oynuyor. İtalya'da deplasmana gittiğinizde sık sık hiç tanımadığınız salonlarda oynarsınız, ama burada maçların büyük bir kısmı Burhan Felek'te oynanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

