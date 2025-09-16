Osimhen idmana çıkmadı: Sebebi sonradan anlaşıldı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
18 Eylül Perşembe günü Frankfurt Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ GUIDA OLDU
Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida yönetecek.
Guida’nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
OSIMHEN İDMANDA YER ALMADI
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen, Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmanda da yer almadı.
Osimhen’in Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağı merak edilirken, antrenmana katılmamasının nedeni sonradan anlaşıldı.
OKAN BURUK OSIMHEN'I DİNLENDİRDİ
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bireysel çalışmalarına devam eden Victor Osimhen'i dinlendirme kararı aldı ve oyuncu idmanda yer almadı.
Yıldız oyuncu, yarın İstanbul’da yapılacak son idmana çıkıp Frankfurt kafilesinde yer alması ve mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.