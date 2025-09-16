Osimhen'e gözdağı: Frankfurt kalecisinden olay sözler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Frankfurt'ta file bekçisi Michael Zetterer, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Michael Zetterer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren file bekçisi, "Şampiyonlar Ligi, bir oyuncu olarak kulüp düzeyinde ulaşabileceğiniz en büyük başarıdır, çok özel bir turnuva. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi maçında yer alabileceğim için daha da minnettarım.

Özel bir hazırlık yok. Bir oyuncunun kale önünde ne yaptığını, şutlarında veya penaltılarında bir kalıp olup olmadığını inceliyoruz. Bunu kupada da Şampiyonlar Ligi'nde de her zaman yapıyoruz. Takımın taktiği elbette rakibe göre belli oluyor." dedi.

''DİĞER STATLARDAKİ ATMOSFERDEN KORKMAM''

Frankfurt Arena'da oynanacak maçta taraftar desteğinin önemli olacağından bahseden Zetterer, "Frankfurt'ta 12. adamımızla birlikte çok güçlü bir konumdayız. Taraftarımızın desteği inanılmaz. Rakip takımlar için atmosferimiz gerçekten etkileyici olabilir ama ben diğer statlardaki atmosferlerden korkmam; aksine keyif alırım. Galatasaray oyuncuları stadyum atmosferimiz hakkında ne düşünecek bilmiyorum ama biz bu geceleri çok özel buluyoruz. Avrupa geceleri Frankfurt’ta hep farklı geçmiştir. Umarım bizim adımıza unutulmaz ve duygusal bir akşam olur." ifadelerini kullandı.

VICTOR OSIMHEN SÖZLERİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen ile ilgili de konuşan tecrübeli kaleci, "Victor Osimhen'e, Bundesliga'daki bir oyuncuya duyduğum saygıdan daha fazla ya da daha az saygı duymuyorum. Her rakibime saygı duyuyorum." yorumunu yaptı.

