Trabzonspor'un Hacıosmanoğlu'ndan talebi ortaya çıktı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları maça damga vuran tartışmalı hakem kararları sonrası TFF'ye gidip Hacıosmanoğlu ile görüşme kararı aldı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşanan tartışmalı hakem kararları sonrasında MHK’ya yönelik sert bir tutum aldı.

MHK’NIN GÖREVDEN ALINMASINI İSTEYECEK

Haber TS’de yer alan habere göre; Ertuğrul Doğan’ın, MHK’nın görevden alınmasını talep etmek üzere TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştirecek.

Daha önce yaptığı açıklamalardan dolayı TFF Disiplin Kurulu tarafından defalarca ceza alan Doğan’ın, yaşanan son gelişmeler sonrası MHK’nın mevcut yapısıyla Türk futboluna katkı sağlayamayacağını düşündüğü belirtildi.

Trabzonspor Başkanı’nın TFF ile yapacağı görüşmede MHK’nın en kısa süre içinde görevden alınmasını yönünde talepte bulunacağı ve sürecin takipçisi olacağı yazıldı.

SONUCUNA GÖRE YENİ ADIMLAR ATILACAK

Trabzonspor tarafında, hakemlerin yönetimine yönelik güvensizliğin artık kulüp düzeyinde açıkça dile getirildiği, yapılacak resmi temasların ardından ise yeni adımların gündeme gelebileceği ifade edildi.

