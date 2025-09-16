Samsunspor'un transfer için parası yetmedi

Samsunspor'un transfer için parası yetmedi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer döneminde aradıkları forvet profilinin yüksek maliyetli olduğunu açıkladı.

Samsunspor'da futbol direktörü Fuat Çapa, yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir transfer süreci geçirdiklerini aktaran Çapa, Samsun Medya Grubu’na konuştu.

SAMSUNSPOR'UN BÜTÇESİ YETMEDİ

Fuat Çapa, bütçelerini aşan oyuncularla ilgilendiklerini ve Cherif Ndiaye'yi son anda transfer ettiklerini dile getirdi.

Bazı oyuncuların ise gündemlerinde olduğunu ancak maliyetten dolayı transferden vazgeçtiklerini aktardı.

Fuat Çapa'nın açıklaması şu şekilde:

''Ndiaye ile daha önce temaslarımız olmuştu. Ancak kulübünün Şampiyonlar Ligi serüveni olduğundan dolayı, ayırdığımız bütçenin çok çok üzerindeydi. Elenmesinden sonra olay tamamen değişik bir duruma yöneldi. 3-4 tane daha buna benzer profilimiz vardı.

Bazıları sosyal medyada çok konuşuldu. Bunlardan biri de Macar oyuncu (Barnabas). Ama takımlarının istediği bonservis ve toplam maliyete bakmanız gerekiyor. Bu da bütçemizi aşıyordu''

''Son anda Cherif Ndiaye ile anlaşıp getirmemiz bizi ayrıca mutlu etti. Son yıllarda oynadığı karşılaşmalara, istatistiklerine ve oyun şekline bakınca bize katkı sağlayacak bir arkadaşımız.

Yeni gelen oyuncularımıza baktığımızda, ilk defa Antalyaspor maçında sahaya çıktılar. Emre’nin ve Soner’in sakatlığı, yeni gelenlerin adaptasyonu biraz oynadığımız oyunun dışına çıkmamıza neden oldu. Ama bu maçı unutup, yarın oynayacağımız erteleme maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasına odaklandık''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Spor
Fenerbahçe'nin yeni menajeri belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni menajeri belli oldu
Osimhen'e gözdağı: Frankfurt kalecisinden olay sözler
Osimhen'e gözdağı: Frankfurt kalecisinden olay sözler
Trabzonspor'un Hacıosmanoğlu'ndan talebi ortaya çıktı
Trabzonspor'un Hacıosmanoğlu'ndan talebi ortaya çıktı