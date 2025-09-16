Samsunspor'un transfer için parası yetmedi

Samsunspor'da futbol direktörü Fuat Çapa, yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir transfer süreci geçirdiklerini aktaran Çapa, Samsun Medya Grubu’na konuştu.

Fuat Çapa, bütçelerini aşan oyuncularla ilgilendiklerini ve Cherif Ndiaye'yi son anda transfer ettiklerini dile getirdi.

Bazı oyuncuların ise gündemlerinde olduğunu ancak maliyetten dolayı transferden vazgeçtiklerini aktardı.

Fuat Çapa'nın açıklaması şu şekilde:

''Ndiaye ile daha önce temaslarımız olmuştu. Ancak kulübünün Şampiyonlar Ligi serüveni olduğundan dolayı, ayırdığımız bütçenin çok çok üzerindeydi. Elenmesinden sonra olay tamamen değişik bir duruma yöneldi. 3-4 tane daha buna benzer profilimiz vardı.

Bazıları sosyal medyada çok konuşuldu. Bunlardan biri de Macar oyuncu (Barnabas). Ama takımlarının istediği bonservis ve toplam maliyete bakmanız gerekiyor. Bu da bütçemizi aşıyordu''

''Son anda Cherif Ndiaye ile anlaşıp getirmemiz bizi ayrıca mutlu etti. Son yıllarda oynadığı karşılaşmalara, istatistiklerine ve oyun şekline bakınca bize katkı sağlayacak bir arkadaşımız.

Yeni gelen oyuncularımıza baktığımızda, ilk defa Antalyaspor maçında sahaya çıktılar. Emre’nin ve Soner’in sakatlığı, yeni gelenlerin adaptasyonu biraz oynadığımız oyunun dışına çıkmamıza neden oldu. Ama bu maçı unutup, yarın oynayacağımız erteleme maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasına odaklandık''