"Kocaelispor'a 130 milyon lira ne karşılığı verilmiştir?"

Kocaelispor'un stadının ismi 130 milyon lira karşılığı TURKA olmuştu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, konuyla ilgili olarak dikkat çeken sorular sordu.

Kocaeli Barış'ın yer verdiği Hürriyet'in yaptığı paylaşım şöyle:

- Kocaeli Stadına sponsor olan TURKA’nın sahibi Batmanlı iş insanı Metin Güneş, hem Gebze hem de İzmit metrosunu yapan firmanın da sahibi.

- Düşünün; Kocaelili değilsiniz, Kocaelispor taraftarı da değilsiniz. Siz olsanız taraftarı olmadığınız bir takıma 130 milyon (eski parayla 130 trilyon) lira parayı 1 kerede verir misiniz? Bu kadar ciddi bir meblağ ne karşılığında verilmiştir? Kocaelispor sevgisi midir bu karşılık?

- Kocaelispor’un başarısı için harcanan her kuruş helali hoş olsun. Hemen kurnazlar Kocaelispor üzerinden siyaset yapmayın diyeceklerdir. Buradaki konu Kocaelispor değildir. Devletten ihale alan firmalardır. Gebze’deki bir aileye mezar olan yıkımdır. İzmit’i teklikeye atan metro firması ve sahipleridir. Bu sponsorluk kendi cebinden mi halkın cebinden mi sorusudur.

- Biz doğru bildiklerimizi söylemeye bilmediklerimizi de sormaya devam edeceğiz.

Kocaelispor'dan transfer yasağı açıklaması

- Bu firmalar devletten iş alan firmalardır.

- Nasıl bir kar marjları var ki bu kadar büyük meblağları bir kalemde verebiliyorlar?

- Bu sponsorluk parasını kendi kar marjlarından mı verdiler yoksa bazı ihale bedellerinin üzerine mi eklendi?

"METRO İNŞAATLARINDA NE KADAR KAZANIYORLAR?"

- Mesela Metro inşaatlarında ne kadar kazanıyorlar?

- Bu firmalar devletten aldıkları ihalelerde yüzde kaç karla çalışıyorlar?

- Bu tür sponsorluk bedelleri bu meblağların üzerine eklenmiş midir? Eğer eklenmedi ise ciddi bir kar marjları olmalı ki bu kadar parayı verebiliyorlar. Yok eğer ihale bedellerinin içine yedirilerek eklendi ise sonuçta kendi kar oranından vermediği için devletten yani halkın cebinden çıkmış demektir. Ama reklamı firma yapıyor. Üstelik bu paraları firmalar fazlasıyla çıkarıyor. Kişilerin cebi dolarken zarara uğrayan yine devlet oluyor.

- Keşke bunun yerine direkt devlet bütçesinden desteğin önü açılsa hem daha fazla takımlara kazanç olur hem de devlet zarara uğramaz.

- Sonuçta devletten ihale alan firmaların verdikleri para her halükarda halkımızın cebinden çıkan paradır. O zaman bu reklamı firma değil yine halkımız hakediyor.

- Peki bu paraya sponsor olan bu kişiye Gebze’de yaşanan yıkım felaketi nedeniyle nasıl hesap soracaksınız, nasıl burnundan getireceksiniz?

- Sponsorluk adı altında alınan paraların adı gerçekte nedir?