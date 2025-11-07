Kocaelispor taraftarı Galatasaray maçı öncesi TFF'ye isyan etti

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray maçı öncesi Kocaelisporlu taraftarlara ceza verdi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Başakşehir'e 90+1'de gelen penaltı golüyle mağlup olmuştu. Hakem Batuhan Kolak'ın verdiği penaltı kararı ise tartışma yaratmıştı.

Kurul, Kocaelispor Kulübü'ne çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 400 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca deplasman tribününde yer alan Kocaelisporlu taraftarların, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.

Kocaelispor'un başkanından Galatasaray iddiası

HODRİ MEYDAN'DAN TEPKİ

Ajansspor'daki habere göre Başakşehir deplasmanında bulunan Kocaelispor taraftarı, ceza nedeniyle pazar günü Galatasaray ile İzmit'te oynanacak maça giremeyecekler.

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, bu karara tepki gösterdi. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Artık yeter! Hakkımızı gasp eden hakemlere ceza verilmezken, sadece sevdasının peşinden koşan taraftarlara ceza verilmesi kabul edilemez!" denildi.

Kocaelispor - Galatasaray maçı 9 Kasım Pazar günü, saat 17.00'da oynanacak.