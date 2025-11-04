Kocaelispor'un başkanından Galatasaray iddiası

Kocaelispor'un başkanından Galatasaray iddiası
Yayınlanma:
Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Galatasaray'la oynayacakları maçla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü sahalarında Galatasaray ile yapacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeşil siyahlı ekibin antrenmanını ziyaret eden Durul, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, takımın her mevkide gelişim gösterdiğini, bundan dolayı da mutluluk verici futbol izlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Diğer takımların da korkulu rüyası olduk. Türkiye'deki tüm spor kamuoyunun beklentisi, Kocaelispor'un bu haftaki maçı kazanması. Rakibimiz güçlü bir rakip. Geçen yılın şampiyonu, Avrupa'da mücadele ediyor. İyi oyuncuları var. İyi oyuncudan ziyade takım oyunu önemli.

Kocaelispor ruhunu sahaya en iyi şekilde yansıtacağız. Bunu yaparken haddimizi bilerek kontrollü olacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı unutmamamız gerekiyor.

Hocamıza, teknik heyetimize ve taraftarımıza güveniyoruz. Türkiye'nin en dinamik, en güçlü ve en yetenekli gurubuna sahibiz. Takımı amatör liglerdeyken vefa duygusuyla destekleyen büyük taraftarımız var. Futbolcularımızın psikolojileri, moral ve motivasyonu yerinde. Takımdaşlık ve kenetlenme oluşmuş durumda. Taraftar, camia, takım ve yönetim olarak Galatasaray maçına hazırız. Haddimizi bilerek, gücümüzü aşama aşama yansıtarak inşallah bu maçta galip geleceğiz.

"FUTBOLCULARIN ÖDEMELERİNİ YAPIYORUZ"

Kocaelispor çıkışa geçtiKocaelispor çıkışa geçti

Biraz gecikmeli de olsa futbolcuların ödemelerini yapıyoruz. Hiçbir futbolcuyla ihtilaf haline düşmeden, konuşarak, zamanı gelince ödemeleri yapıp buradaki adaleti ve huzuru sağlıyoruz. 'Finansal olarak zorluklarımız yok' demek yanlış olur ama şehrin tüm dinamikleriyle olumsuzlukları çözmeye çalışıyoruz. Geçen yıl ortalama 400-500 milyon lira gelir elde ederken bu yıl 1 milyar liraya yakın gelir elde ettik."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

