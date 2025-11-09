Keçiörengücü gol olup yağdı: Adana Demirspor'a 7 gol attı

Keçiörengücü gol olup yağdı: Adana Demirspor'a 7 gol attı
Yayınlanma:
Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'de Adana Demirspor'u 7-2 yenmeyi başardı.

1. Lig'in 13. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Adana Demirspor'u 7-2 yendi.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Fatih Tokail, Egemen Savran, Burak Sami Şad

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Caner Kaban (Dk. 90+2 Kayra Saygan), Sefa Gülay (Dk. 90+3 Yücel Gürol), Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 86 Ahmet Arda Birinci), Mert Menemencioğlu (Dk. 46 Ahmet Bolat), Kadir Karayiğit (Dk. 78 Aykut Sarıkaya), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Salih Kavrazlı, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak

Galatasaray'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli olduGalatasaray'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Ali Dere, Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 89 Haqi Osman), İbrahim Akdağ (Dk. 79 Erkam Develi), İshak Karaoğul, Fernandes, Ezeh (Dk. 71 Hüseyin Bulut), Roshi (Dk. 79 Halil Can Ayan), Diouf (Dk. 71 Ali Akman)

Goller: Dk. 5 Roshi, Dk. 12 ve 55 Diouf, Dk. 24 (Penaltıdan) ve 89 Fernandes, Dk. 46 Oğuzhan Çalışkan, Dk. 73 Hüseyin Bulut (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 62 ve 70 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Yusuf Buğra Demirkıran (Adana Demirspor), Dk. 80 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Spor
Fatih Terim için ilk resmi açıklama
Fatih Terim için ilk resmi açıklama
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasını istedi
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasını istedi
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Murat Özkaya adliyeye sevk edildi