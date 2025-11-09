Galatasaray'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'de Kocaelispor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

Saat 17.00'de başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor deplasmanda kazandıTrabzonspor deplasmanda kazandı

KOCAELİSPOR - GALATASARAY: İLK 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Linetty, Agyei, Tayfur, Serdar.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Icardi, Barış Alper, Osimhen

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY KAYIPSIZ İLERLİYOR

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Bu maçlarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Galatasaray, topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgiyle 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

HAKEM ÇAĞDAŞ ALTAY

Kocaelispor-Galatasaray maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yapacak.

VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacakken, AVAR'da Süleyman Özay olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Spor
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Amedspor maçında Atatürk pankartı
Amedspor maçında Atatürk pankartı