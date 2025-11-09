Galatasaray'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor deplasmanına çıkacak.
Saat 17.00'de başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Trabzonspor deplasmanda kazandı
KOCAELİSPOR - GALATASARAY: İLK 11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Linetty, Agyei, Tayfur, Serdar.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Icardi, Barış Alper, Osimhen
GALATASARAY KAYIPSIZ İLERLİYOR
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Bu maçlarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Galatasaray, topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgiyle 11 puanla 14. sırada yer alıyor.
HAKEM ÇAĞDAŞ ALTAY
Kocaelispor-Galatasaray maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yapacak.
VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacakken, AVAR'da Süleyman Özay olacak.