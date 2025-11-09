Trabzonspor deplasmanda kazandı

Trabzonspor deplasmanda kazandı
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 93-82 mağlup etti.

MANİSA BASKET - TRABZONSPOR MAÇINDAN DETAYLAR

Salon : Muradiye

Hakemler : Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak

Glint Manisa Basket : Smith 13, Yiğit Onan 17, Mintz 23, Zemaitis 5, Mobley 16, Johnson 8, Altan Çamoğlu, Batu Eryurtlu, Buğra Çal

Trabzonspor : Reed 13, Berk Demir 8, Yeboah 14, Taylor 17, Delgado 14, Grant 2, Tinkle 10, Hamm 10, İsmail Cem Ulusoy, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3

1. Periyot : 26-26

Devre : 48-56

3. Periyot : 64-74

Beş faulle çıkan : 36.47 Hamm (Trabzonspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

