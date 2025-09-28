Kasımpaşa Rize'de kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

48. dakikada Laçi'nin pasıyla Jurecka ceza yayının gerisinde kaleci ile karşı karşıya kalarak, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

56. dakikada topla buluşan Çaykur Rizesporlu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yerden şutu az farkla direğin yanından auta çıktı.

İstanbulspor ve Boluspor yenişemedi

60. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Emrecan Bulut'un ortasında kale alanı içerisinde Papanikolaou kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt olarak değerlendirildikten sonra VAR tarafından kontrol edilen gol geçerli sayıldı: 1-1.

90+3. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Atakan Müjde'nin ortasında topla buluşan Ben Ouanes'in kafa vuruşunda Fofana'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala (Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Augusto (Dk. 76 Olawoyin - Dk. 85 Zeqiri), Rak Sakyi (Dk. 57 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 46 Jurecka)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall (Dk. 66 Diabete), Hajradinovic (Dk. 24 Ali Yavuz Kol - Dk. 87 Atakan Müjde), Cem Üstündağ (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş), Ben Ouanes, Gueye

Goller: Dk. 35 Gueye, Dk. 90+3 Ben Ouanes (Kasımpaşa), Dk. 60 Papanikolaou (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Gueye, Dk. 88 Atakan Müjde (Kasımpaşa) Dk. 73 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)