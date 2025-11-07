Karşıyaka'dan suni çim planı

Lig 4. Grup’ta namağlup lider olan Karşıyaka, Ayvalıkgücü deplasmanı öncesi suni çim sahada özel hazırlık yaptı. Yasin Uzunoğlu’nun yokluğunda Ege temsilcisinde gözler Hamza’da olacak.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta zirvede yer alan Karşıyaka, pazar günü oynanacak Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanı öncesi hazırlıklarını farklı bir zeminde sürdürdü.

Maçın oynanacağı Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı’nın suni çim zemini nedeniyle Yeşil - Kırmızılılar, hafta boyunca Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki suni çim sahada çalıştı.

Karşıyaka özel olarak suni çimde antrenman yaptı

İLK KEZ SUNİ ÇİME ÇIKTILAR

Bu sezon ilk kez suni çimde mücadele edecek olan Karşıyaka, rakibinin son 4 maçta 3 galibiyet alarak formda olması nedeniyle özel önlemler aldı. Teknik heyet, zemine uyum sağlamak ve sakatlık riskini azaltmak için antrenman programını değiştirdi.

53 KİŞİLİK KONTENJAN

Karşılaşma öncesi Karşıyaka taraftarları için 53 kişilik kontenjan ayrıldı. 1050 kapasiteli Hüsnü Uğural Stadı’nda deplasman tribünü sınırlı tutulurken, Karşıyaka taraftarlarının Ayvalık’a yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

HÜCUMDA YASİN YOK

Takımda sarı kart cezalısı Yasin Uzunoğlu’nun yokluğu, hücum hattında önemli bir boşluk yaratacak. Teknik direktör, haftalardır yedek kulübesinde bekleyen Hamza’ya ilk 11’de görev vermeye hazırlanıyor. Genç oyuncunun performansı, zorlu deplasmanda belirleyici olacak.

Karşıyaka, bu maçtan galibiyetle ayrılarak hem namağlup unvanını korumak hem de liderliğini pekiştirmek istiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

