Kalbini bıraktı da gidiyor: Duygusal sözlerle veda etti

Yayınlanma:
Beşiktaş'tan ayrılan Zeynep Sude Demirel, siyah beyazlı camiaya duygusal sözlerle veda etti. Zeynep Sude, "Sahada verdiğim her mücadelede bu büyük camianın parçası olmanın gururunu yaşadım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Zeynep Sude Demirel'le yollarını ayırdı.
25 yaşında 1.98 boyundaki oyuncunun Göztepe ile anlaştığı öğrenildi.

Zeynep Sude Demirel, Beşiktaş'tan önce Büyükçekmece, Çanakkale Belediyespor, Yeşilyurt, Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Türk Hava Yolları'nda da oynadı.

DUYGUSAL PAYLAŞIMLA VEDA ETTİ

Zeynep Sude Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla veda etti.
Zeynep, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"2025-2026 sezonunun ardından Beşiktaş'a veda etme zamanı geldi.
Bu formayı taşıdığım süre boyunca sahada verdiğim her mücadelede bu büyük camianın parçası olmanın gururunu yaşadım.
Sezonu ligin blok lideri olarak tamamlamak benim için ayrı bir mutluluk ve unutulmaz bir anı oldu.
Bu süreçte bana güvenen, destek veren tüm yöneticilerimize, birlikte emek verdiğim teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Her zaman yanımızda olan Beşiktaş taraftarına ve bu kulübün parçası olan herkese ayrıca minnettarım.

Beşiktaş camiasında geçirdiğim bu dönem benim için her zaman özel kalacak. Burada edindiğim anılar, mücadeleler ve dostluklar benimle birlikte olacak.
Her şey için teşekkürler Beşiktaş.
Sevgi ve saygılarımla.
Zeynep Sude Demirel"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

