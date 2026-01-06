Ne yaptın Zeynep Sude: Margarita şoke oldu! Beşiktaş affetmedi

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda çıkan bir olayı Beşiktaş yönetimi affetmedi.

Siyah beyazlı takım, 17 Aralık 2025'te Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, setlerde 2-1 öne geçmesine rağmen karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

Setler; 18-25, 25-15, 25-15, 21-25 ve 14-16 sonuçlandı.

ZEYNEP SUDE'YE PARA CEZASI

Bu maçta olan bir olayın görüntüleri ortaya çıkınca Beşiktaş yönetimi harekete geçti.

Karşılaşmada siyah beyazlı takımın iyi oyuncusu Zeynep Sude Demirel ile Margarita Kurilo arasında tartışma çıkmıştı.

Görüntülerde Zeynep Sude Demirel'in Rus oyuncuya fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

Mintonette'deki habere göre Beşiktaş yönetimi bu görüntüler üzerine harekete geçti.

Haberde Beşiktaş’ın Zeynep Sude Demirel’e 400.000 TL idari para cezası verdiği öğrenildi.