Ne yaptın Zeynep Sude: Margarita şoke oldu! Beşiktaş affetmedi

Ne yaptın Zeynep Sude: Margarita şoke oldu! Beşiktaş affetmedi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın Aydın Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı maçta Zeynep Sude Demirel ile Margarita Kurilo arasındaki olayın görüntüleri ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin cezayı kestiği öğrenildi.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda çıkan bir olayı Beşiktaş yönetimi affetmedi.
Siyah beyazlı takım, 17 Aralık 2025'te Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya geldi.

2024/11/08/hbbjk.jpgBeşiktaş, setlerde 2-1 öne geçmesine rağmen karşılaşmayı 3-2 kaybetti.
Setler; 18-25, 25-15, 25-15, 21-25 ve 14-16 sonuçlandı.

ZEYNEP SUDE'YE PARA CEZASI

Bu maçta olan bir olayın görüntüleri ortaya çıkınca Beşiktaş yönetimi harekete geçti.

whatsapp-image-2026-01-06-at-13-54-45.jpeg

Karşılaşmada siyah beyazlı takımın iyi oyuncusu Zeynep Sude Demirel ile Margarita Kurilo arasında tartışma çıkmıştı.

whatsapp-image-2026-01-06-at-13-53-23.jpeg

Görüntülerde Zeynep Sude Demirel'in Rus oyuncuya fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı yarıda kaldı: Hakemler soyunma odasına gittiBeşiktaş Fenerbahçe maçı yarıda kaldı: Hakemler soyunma odasına gitti

Mintonette'deki habere göre Beşiktaş yönetimi bu görüntüler üzerine harekete geçti.
Haberde Beşiktaş’ın Zeynep Sude Demirel’e 400.000 TL idari para cezası verdiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Spor
Carlos Cuesta'nın kirası uzadı: Galatasaray 1.5 milyon euro kazandı
Carlos Cuesta'nın kirası uzadı: Galatasaray 1.5 milyon euro kazandı
Polonyalı yıldız İstanbul'da çok şaşırdığını açıkladı: Her gün heykelinin önünden geçiyorum
Polonyalı yıldız İstanbul'da çok şaşırdığını açıkladı: Her gün heykelinin önünden geçiyorum
Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu: Acun Ilıcalı detayı
Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu: Acun Ilıcalı detayı