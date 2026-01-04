Beşiktaş Fenerbahçe maçı yarıda kaldı: Hakemler soyunma odasına gitti

Beşiktaş Fenerbahçe maçı yarıda kaldı: Hakemler soyunma odasına gitti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş GAIN - Fenerbahçe Beko derbisi küfürlü tezahüratlar nedeniyle yarıda kaldı. Hakemler soyunma odasına gitti. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından maç devam etti. Fenerbahçe Beko, 101-87 kazandı.

Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede son çeyrek oynanırken ortalık karıştı. Maçta küfürlü tezahüratlar nedeniyle 3. anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Salonda gerekli güvenliğin sağlanmasının ardından maç devam etti.

lkmgbddf.jpg

OLAYLI DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE

İlk yarı başa baş giderken 3. çeyrekte açılan Fenerbahçe Beko rakibini 101-87 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'ye transfer olmaktan son anda vazgeçti: Sözleri olay olduFenerbahçe'ye transfer olmaktan son anda vazgeçti: Sözleri olay oldu

BEŞİKTAŞ LİGDEKİ İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Bu sonuçla birlikte ligde namağlup liderliği bulunan Beşiktaş GAIN, ilk yenilgisini almış oldu. Fenerbahçe Beko ise 12. galibiyetini elde etmiş oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Spor
Fatih Tekke konuşurken Okan Buruk espriyi patlattı: Salonda kahkahalar yükseldi
Fatih Tekke konuşurken Okan Buruk espriyi patlattı: Salonda kahkahalar yükseldi
Galatasaray vedayı açıkladı: Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı
Galatasaray vedayı açıkladı: Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı