Beşiktaş Fenerbahçe maçı yarıda kaldı: Hakemler soyunma odasına gitti
Beşiktaş GAIN - Fenerbahçe Beko derbisi küfürlü tezahüratlar nedeniyle yarıda kaldı. Hakemler soyunma odasına gitti. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından maç devam etti. Fenerbahçe Beko, 101-87 kazandı.
Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede son çeyrek oynanırken ortalık karıştı. Maçta küfürlü tezahüratlar nedeniyle 3. anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Salonda gerekli güvenliğin sağlanmasının ardından maç devam etti.
OLAYLI DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE
İlk yarı başa baş giderken 3. çeyrekte açılan Fenerbahçe Beko rakibini 101-87 mağlup etmeyi başardı.
BEŞİKTAŞ LİGDEKİ İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI
Bu sonuçla birlikte ligde namağlup liderliği bulunan Beşiktaş GAIN, ilk yenilgisini almış oldu. Fenerbahçe Beko ise 12. galibiyetini elde etmiş oldu.