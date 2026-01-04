Fenerbahçe'ye transfer olmaktan son anda vazgeçti: Sözleri olay oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’ye transferi son anda iptal olan Joey Veerman, PSV Eindhoven'da kalmasına dair açıklamalarda bulundu.

“İPTAL OLMASININ BELİRLİ NEDENLERİ VARDI”

Fenerbahçe’ye gitmemesinin arkasında bazı nedenler olduğunu belirten Hollandalı futbolcu, "Sadece mutluyum! Fenerbahçe'ye transferimin iptal olmasının belirli nedenleri vardı. Sonunda ben kendim bunu yapmamaya karar verdim. Bu biraz zaman aldı ve herkes olanları öğrendi. Diğer nedenleri kendime saklıyorum" dedi.

“BAZI ŞEYLER OLDU”

Görüşmelere dair konuşan Joey Veerman, "İlk temastan sonra yaklaşık iki buçuk hafta geçti ve bu süre içinde bazı şeyler oldu, bazı şeyler ise olmadı. Sonunda ben de bu transferden vazgeçmeye karar verdim” ifadelerini kullandı.

“HENÜZ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ”

Joey Veerman ayrıca "Prensip olarak, sözleşmeyi imzaladığınızda anlaşma sağlanmış olur ve bu henüz gerçekleşmemişti. Brentford tabii ki farklı bir durumdu, çünkü PSV bu anlaşmayı onaylamadı. Şimdi ise ben kendim yapmamayı seçtim, yani bu iki farklı durum. Şu anda her iki taraf için de uygun olan belirli anlaşmalar yapıldı" sözlerini sarf etti.