Kadıköy'de 10 Kasım koreografisi: En büyük gururumuz ismini ebediyete taşımaktır

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için özel bir koreografi düzenlendi.

10 KASIM İÇİN ÖZEL KOREOGRAFİ

Her iki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya ortak bir pankartla geldi. Pankartta “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi. Seremoniye çıkan çocuklar ise “Atam izindeyiz” yazılı tişörtler giydi.

Tribünlerde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için özel bir koreografi hazırlandı.

“EN BÜYÜK GURURUMUZ İSMİNİ EBEDİYETE TAŞIMAKTIR”

Sahanın bir kısmında Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarına yer verildi. Diğer tarafta ise “En büyük gururumuz ismini ebediyete taşımaktır” yazılı pankartlar açıldı.

“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ”

Seremoni sırasında tribünler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla inledi. Taraftarlar dakikalarca tezahürat yaptı.