Kadıköy'de 10 Kasım koreografisi: En büyük gururumuz ismini ebediyete taşımaktır

Kadıköy'de 10 Kasım koreografisi: En büyük gururumuz ismini ebediyete taşımaktır
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Kayserispor maçı öncesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için özel bir seremoni yapıldı.

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için özel bir koreografi düzenlendi.

2024/11/08/hbfb.jpg

10 KASIM İÇİN ÖZEL KOREOGRAFİ

Her iki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya ortak bir pankartla geldi. Pankartta “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi. Seremoniye çıkan çocuklar ise “Atam izindeyiz” yazılı tişörtler giydi.

Tribünlerde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için özel bir koreografi hazırlandı.

“EN BÜYÜK GURURUMUZ İSMİNİ EBEDİYETE TAŞIMAKTIR”

Sahanın bir kısmında Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarına yer verildi. Diğer tarafta ise “En büyük gururumuz ismini ebediyete taşımaktır” yazılı pankartlar açıldı.

Galatasaray'ı kimin yaktığını açıkladı: 'Bu kadar da olmaz' diyerek anlattıGalatasaray'ı kimin yaktığını açıkladı: 'Bu kadar da olmaz' diyerek anlattı

“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ”

Seremoni sırasında tribünler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla inledi. Taraftarlar dakikalarca tezahürat yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Spor
Galatasaray'da Okan Buruk futbolcularına kızdı: Neden kaybettiklerini açıkladı
Galatasaray'da Okan Buruk futbolcularına kızdı: Neden kaybettiklerini açıkladı
Ahmet Çakar Osimhen'in iptal edilen golü için net konuştu
Ahmet Çakar Osimhen'in iptal edilen golü için net konuştu