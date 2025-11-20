Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması: Sakin olun!

Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması: Sakin olun!
Yayınlanma:
Juventus, yeni sözleşme için henüz anlaşmaya varamadığı Kenan Yıldız'la ilgili açıklama yaptı.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgili açıklama geldi.

Juventus kulübü, Real Madrid'in yanı sıra İngiliz kulüplerinin de transfer etmek istediği Kenan Yıldız'la sözleşmesini uzatmak için yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamamıştı.

İtalyan kulübünün yıllık 5 milyon euroya kadar çıktığı, Kenan'ın ise 6 milyon euro istediği ileri sürülmüştü.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Juventuslu taraftarların takımın efsane ismi Del Pierro'ya benzettikleri Kenan'ın sözleşmesinin uzatılması için kulübe baskı yapıldığı ileri sürülürken, yeni bir açıklama geldi.

Juventus Futbol Operasyonları Başkanı Giorgio Chiellini, genç yıldız Kenan Yıldız'la yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

Chiellini, gazeteci Fabrizio Romano'ya yaptığı açıklamada, "Kenan Yıldız için yeni bir sözleşme üzerinde çalışıyoruz, o yüzden sakin olun" dedi.

Tüm tarafların aynı hedefte buluştuğunu belirten Chiellini, "Niyetimiz ortak, birlikte devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

