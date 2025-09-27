İzmir'de yapıldı: Madalyalar dağıtıldı

İzmir'de yapıldı: Madalyalar dağıtıldı
Yayınlanma:
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu’nun İzmir’de, 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı çerçevesinde organize ettiği Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçmeleri sona erdi.

Fuar İzmir'de gerçekleştirilen şampiyonada 50 sıklette ilk 6'ya giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Şampiyonada milli takıma seçilen sporcular da belirlendi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadı: Iğdır FK'nın kalesini koruyorŞampiyonlar Ligi'nde oynadı: Iğdır FK'nın kalesini koruyor

Federasyon başkanı Koray Girgin, yaptığı konuşmada, sporcuların özverileriyle hazırlanıp önemli bir sınav verdiğini söyledi.

Kazanılan her madalyanın Türk sporunun yükselişinin simgesi olduğunu vurgulayan Girgin, federasyonun kurumsal yapısının güçlenmesi için bir takım adımlar attıklarını belirtti.

Federasyonun e-mağazasını kurduklarını aktaran Girgin, şunları kaydetti:

"Çok yakında kısmet olursa camiamızın hizmetine sunacağız. Eğitim alanında da önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Uluslararası akreditasyona sahip kurumlar ve protokoller imzaladık.

Hakemlerimize yönelik özel çevrim içi seminerler düzenledik. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği projeleri için resmi başvurumuzu tamamladık. Organizasyon bakımından aktif bir dönem geçirdik. Uzun süredir yer almadığımız Balkan Şampiyonası'na yeniden iştirak ettik."

