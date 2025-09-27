İzmir'de yapıldı: Madalyalar dağıtıldı

Fuar İzmir'de gerçekleştirilen şampiyonada 50 sıklette ilk 6'ya giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Şampiyonada milli takıma seçilen sporcular da belirlendi.

Federasyon başkanı Koray Girgin, yaptığı konuşmada, sporcuların özverileriyle hazırlanıp önemli bir sınav verdiğini söyledi.

Kazanılan her madalyanın Türk sporunun yükselişinin simgesi olduğunu vurgulayan Girgin, federasyonun kurumsal yapısının güçlenmesi için bir takım adımlar attıklarını belirtti.

Federasyonun e-mağazasını kurduklarını aktaran Girgin, şunları kaydetti: