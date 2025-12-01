İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kadıköy karnesi. Fenerbahçe'ye hiç yenilmedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçıyla birlikte bu akşam 17. kez derbiye çıkacak.

Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 16 resmi maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet gördü.

KADIKÖY'DE MAĞLUBİYETİ YOK

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 6 lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Buruk, bu maçlardan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle çıktı. Sarı kırmızılılar, bu maçlarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere), 3 kez kalesinde golü gördü.

Galatasaray Okan Buruk'la Fenerbahçe'ye deplasmanda hiç mağlup olmadı.

Galatasaray Okan Buruk'la Fenerbahçe'ye deplasmanda hiç mağlup olmadı.

Buruk, sarı kırmızılıların başında Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda biri Ziraat Türkiye Kupası, 3'ü de Süper Lig olmak üzere toplam 4 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, rakibinin filelerini 8 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'A DA ÜSTÜN

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı da galibiyet sayılarında üstünlük sağladı.

Sarı kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde 4 sezonda Beşiktaş'la biri TFF Süper Kupa, 7'si de Süper Lig'de olmak üzere toplamda 8 maça çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk ile siyah-beyazlılara karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, bu maçlarda 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

