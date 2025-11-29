Osimhen Okan Buruk'un odasına gitti: Derbi öncesi isteğini iletti

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi hazırlıklara devam eden sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen’in durumu en çok merak edilen konu haline geldi.

OSIMHEN ANTRENMANLARA BAŞLADI

28 Kasım Cuma akşamı bir paylaşım yapan Galatasaray, Victor Osimhen’in antrenmanlara başladığını duyurdu. Victor Osimhen’in dönüşü sarı-kırmızılı taraftarları sevindirirken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

“NE OLURSA OLSUN SAHADA OLMAK İSTİYORUM”

Fanatik’te yer alan habere göre, Nijeryalı golcü antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk’un odasına gitti. Osimhen’in hocasına “Bu derbi bizim için çok önemli. Ne olursa olsun sahada olmak istiyorum” dediği öne sürüldü.

MARIO LEMINA DA ÇOK İSTEKLİ

Haberde ayrıca sakatlığı bulunan Mario Lemina’nın da derbide forma giymek için oldukça istekli olduğu kaydedildi.