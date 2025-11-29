Osimhen Okan Buruk'un odasına gitti: Derbi öncesi isteğini iletti

Osimhen Okan Buruk'un odasına gitti: Derbi öncesi isteğini iletti
Yayınlanma:
Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen sevinci yaşanıyor.

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi hazırlıklara devam eden sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen’in durumu en çok merak edilen konu haline geldi.

2024/11/07/hbgs.jpg

OSIMHEN ANTRENMANLARA BAŞLADI

28 Kasım Cuma akşamı bir paylaşım yapan Galatasaray, Victor Osimhen’in antrenmanlara başladığını duyurdu. Victor Osimhen’in dönüşü sarı-kırmızılı taraftarları sevindirirken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

lkvfdf.jpg

“NE OLURSA OLSUN SAHADA OLMAK İSTİYORUM”

Fanatik’te yer alan habere göre, Nijeryalı golcü antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk’un odasına gitti. Osimhen’in hocasına “Bu derbi bizim için çok önemli. Ne olursa olsun sahada olmak istiyorum” dediği öne sürüldü.

Galatasaray'da Icardi öne çıktı: Derbi öncesi olay konuşmaGalatasaray'da Icardi öne çıktı: Derbi öncesi olay konuşma

MARIO LEMINA DA ÇOK İSTEKLİ

Haberde ayrıca sakatlığı bulunan Mario Lemina’nın da derbide forma giymek için oldukça istekli olduğu kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Spor
Rafa Silva yine yaptı yapacağını: Beşiktaş'ı çıldırtacak talep
Rafa Silva yine yaptı yapacağını: Beşiktaş'ı çıldırtacak talep
TFF'nin derbi öncesi neden ceza vermediğini açıkladı
TFF'nin derbi öncesi neden ceza vermediğini açıkladı