İşte o penaltı pozisyonu: Şortu neredeyse çıkarıldı

Fenerbahçe Kulübü, Viktoria Plzen maçındaki tartışmalı pozisyona penaltı verilmemesine sert çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya takımı Viktoria Plzen ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmaya maçın son anlarında Çekya takımının ceza sahasının içindeki bir pozisyon damgasını vurdu.

Fenerbahçeli Jhon Duran, Fred'in pasında topu alarak ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda da rakibi tarafından şortu çekilerek düşürüldü.

2024/11/08/hbfb.jpgSarı lacivertliler penaltı bekledi. VAR da Hollandalı hakemden pozisyonu tekrar izlemesini istedi. Ancak hakem pozisyonu izlemesine rağmen penaltıyı vermedi.

Futbolcular karara itiraz ederken, hakem maçı bitirdi.

FENERBAHÇE'DEN İNGİLİZCE PAYLAŞIM

Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yediBu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yedi

Fenerbahçe Kulübü maçın ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İngilizce yapılan paylaşımda pozisyonun fotoğrafının altına şunlar yazıldı:

Şortu neredeyse çıkarıldı.
VAR: "İzleme önerildi."
Hakem: "Devam."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

