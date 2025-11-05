İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü: 1.92'lik dev geliyor

Fenerbahçe, ara transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin öncelikle golcü bir isim almak istedikleri belirtildi. Gündeme gelen isim ise İngiltere'nin Crystal Palace takımında forma giyen Fransız futbolcu Jean-Philippe Mateta oldu.

Sarı lacivertlilerin Akşam'daki habere göre sözleşmesi 2027 Haziran ayında bitecek olan 28 yaşındaki oyuncuyu ocak ayındaki ara transferde kadrolarına katmayı hedefledikleri belirtildi.

Mateta'nın güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle takıma çok yararlı olacağını söylediği belirtilen teknik direktör Domenico Tedesco'nun da bu transfere onay verdiği ileri sürüldü.

JEAN-PHILLIPPE MATETA KİMDİR?

20 Haziran 1997'de Fransa'nın Clamart kentinde doğdu.

Futbola Chateauroux takımında başladı.

Lyon ve Le Havre'den sonra Almanya'nın Mainz takımına transfer oldu. 2021'den bu yana İngiltere'nin Crystal Palace takımında forma giyiyor.

İlk sezonunda 28 maçta 7 gol attı. Sonraki sezonda 32 maçta 2 golde kaldı. 2023-24'te 39 maçta 19 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Ardından 46 maçta 17 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon ise 18 maçta 7 golü bulunuyor.

Fransa Milli Takımı'nda da 2 maçta 1 golü var.