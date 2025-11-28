İsrail takımı neye uğradığını şaşırdı: 6-0 bitti
Yayınlanma:
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası 9 maçla sona erdi. Maccabi Tel Aviv'i 6-0 yenen Olimpik Lyon, 12 puan ve averajla zirveye yerleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları oynanan 9 maçla tamamlandı.
İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 6-0 yenerek gecenin en farklı sonucuna imza atan Olimpik Lyon, puanını 12 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi.
UEFA AVRUPA LİGİ SONUÇLARI
Alınan sonuçlar şöyle:
Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya): 1-0
Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya): 0-4
Genk (Belçika) - Basel (İsviçre): 2-1
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-6
Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç): 3-0
Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1
Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 1-1
Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda): 2-1
