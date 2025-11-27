Şampiyonlar Ligi: PSG maçında 8 Arda'lı Real Madrid maçında 7 gol! Liverpool fark yedi

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları 9 maçla tamamlandı. Arda Güler'in asist yaptığı maçta Real Madrid deplasmanda kazandı. PSG-Tottenham maçından 8 gol çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi. Oynanan 9 maçta takımlar birbirlerine gol yağdırdı.

Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin attığı 4 golle 4-3 yendi. Arda Güler 61 dakika sahada kaldığı maçta Mbappe'nin attığı 2. golün asistini yaptı. Ev sahibi takımın gollerini ise Chiquinho, Mehdi Taremi ve Ayoub El Kaabi attı.

Inter ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 72 dakika görev yaptığı mücadelede Atletico Madrid'e konuk oldu. Ev sahibi takım, Julian Alvarez ve Jose Gimenez'in golleriyle 2-1 galip geldi. Inter'in tek golünü Piotr Zielinski attı.

TOTTENHAM 2 KEZ ÖNE GEÇTİ, PSG KAZANDI

Gecenin en gollü maçında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Tottenham'ı Vitinha (3), Fabian Ruiz ve Willian Pacho'nun golleriyle 5-3 mağlup etti. İki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan konuk takımın golleri, Richarlison ve Randal Kolo Muani'den (2) geldi.

Barcelona'yı dağıttılar Manchester City de yıkıldıBarcelona'yı dağıttılar Manchester City de yıkıldı

Arsenal, sahasında Bayern Münih'i Jurrien Timber, Noni Madueke ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-1 yendi. Ligde 5'te 5 yapan Arsenal, 15 puanla zirvede yer aldı.

LIVERPOOL BOZGUNA UĞRADI

PSV ise deplasmanda Liverpool'u 4-1 yenerek haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan): 3-2

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa): 2-2

PSG (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 5-3

Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda): 1-4

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 3-1

Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-3

Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 3-0

Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 3-4

