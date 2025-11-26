Barcelona'yı dağıttılar Manchester City de yıkıldı

Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarında gol yağmuru yaşandı. Barcelona dağıldı. Manchester City kendi sahasında yıkıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta mücadelesi gol yağmuru ile başladı. Ligde 9 maç oynandı.

Chelsea, kendi sahasındaki maçta Barcelona'yı 3-0 yendi. Maçın 44. dakikasında Barcelona'da Ronald Araujo kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alman ekibi Bayer Leverkusen, deplasmanda İngiltere'nin Manchester City takımını 23. dakikada Alejandro Grimaldo ve 54. dakikada Patrik Schick'in golleriyle 2-0 yendi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ise deplasmanda Ajax'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR

Ajax (Hollanda)-Benfica (Portekiz): 0-2

Galatasaray-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1

Manchester City (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Chelsea (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 3-0

Borussia Dortmund (Almanya)-Villarreal (İspanya): 4-0

Napoli (İtalya)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0

Slavia Prag (Çekya)-Athletic Bilbao (İspanya): 0-0

Bodo/Glimt (Norveç)-Juventus (İtalya): 2-3

Olimpik Marsilya (Fransa)-Newcastle United (İngiltere): 2-1

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

