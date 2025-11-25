Galatasaray evinde yıkıldı: Şampiyonlar Ligi'nde seri sona erdi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Union SG ile karşı karşıya geldi.
TEMSİLCİMİZ TEK GOLLE MAĞLUP OLDU
Rams Park’ta oynanan mücadelede temsilcimiz, sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Belçika ekibine galibiyeti getiren golü 57. dakikada Promise David kaydetti.
ARDA ÜNYAY KIRMIZI KART GÖRDÜ
Oyuna sonradan dahil olan Arda Ünyay, 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
LİGDEKİ İKİNCİ YENİLGİ
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci yenilgisi aldı. Union SG ise ikinci galibiyetini elde etti.
PUAN DURUMU
5 haftada 9 puan toplamayı başaran temsilcimiz, 9. sırada yer alıyor. 6 puandaki Union SG ise 18. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray savunması
DETAYLAR
Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Union Saint-Gilloise: Scherpen, MacAllister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Van De Perre, Niang, Ait El Hadj, Florucz, David