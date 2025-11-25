Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray savunması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çaykur Rizespor – Fenerbahçe maçındaki görüntüler nedeniyle Ederson’u tedbirsiz olarak disipline sevk etti.

Derbi öncesi gelen haber üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Ederson’un savunmasını hazırlamaya başladı.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI BENZER HAREKETLER DE DOSYAYA KOYULDU

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, sarı-lacivertliler, oyuncunun kariyerinde yaptığı benzer hareketlerin yer aldığı bir görüntü derlemesi hazırladı.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN DA GÖRÜNTÜLERİ EKLENDİ

Fenerbahçe yönetimi ayrıca, Galatasaraylı futbolcuların da benzer hareketlerde bulunduğu görüntüleri de toparlayarak savunmaya ekledi.

Yönetim tarafından savunmaya eklenen maçlar ve oyuncular şu şekilde:

GS-BJK | Rolland Sallai

İBFK-GS | Rolland Sallai

İBFK-GS | Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan

FRA-GS | Davinson Sanchez