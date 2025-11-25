Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray savunması

Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray savunması
Yayınlanma:
TFF, Çaykur Rizespor maçındaki görüntüler nedeniyle Ederson'u disipline sevk etti. Oyuncunun savunmasını hazırlayan Fenerbahçe yönetimi, Galatasaraylı futbolcuların da görüntülerini dosyaya ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çaykur Rizespor – Fenerbahçe maçındaki görüntüler nedeniyle Ederson’u tedbirsiz olarak disipline sevk etti.

Derbi öncesi gelen haber üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Ederson’un savunmasını hazırlamaya başladı.

2024/11/08/hbfb.jpg

DAHA ÖNCE YAPTIĞI BENZER HAREKETLER DE DOSYAYA KOYULDU

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, sarı-lacivertliler, oyuncunun kariyerinde yaptığı benzer hareketlerin yer aldığı bir görüntü derlemesi hazırladı.

kfnbds-001.jpg

GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN DA GÖRÜNTÜLERİ EKLENDİ

Fenerbahçe yönetimi ayrıca, Galatasaraylı futbolcuların da benzer hareketlerde bulunduğu görüntüleri de toparlayarak savunmaya ekledi.

TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördüTFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü

Yönetim tarafından savunmaya eklenen maçlar ve oyuncular şu şekilde:

GS-BJK | Rolland Sallai

İBFK-GS | Rolland Sallai

İBFK-GS | Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan

FRA-GS | Davinson Sanchez

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

