TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü

Süper Lig’de 13. haftanın sona ermesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı.

KAYITLARI AÇIKLANAN MAÇLAR

TFF’nin Youtube kanalından yapılan paylaşımda Kayserispor – Gaziantep FK, Galatasaray – Gençlerbirliği, Göztepe – Kocaelispor, Beşiktaş – Samsunspor ve Başakşehir – Trabzonspor maçlarına dair kayıtlara yer verildi.

SALLAI'NİN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Haftanın en çok konuşulan pozisyonlarından biri olan Sallai'nin kırmızı kart gördüğü ana dair de konuşmalar böylece açıklanmış oldu.

Galatasaray maçı öncesi sürpriz değişiklik: UEFA'nın kararından faydalandılar

Konuşmalar şu şekilde:

VAR: VAR konuşuyor potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasını gösteriyorum sana

Ozan Ergün: Evet gördüm temas noktasını devam et. Tamam kırmızı kart veriyorum çok açık.