Galatasaray maçı öncesi sürpriz değişiklik: UEFA'nın kararından faydalandılar
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın rakiplerinden Monaco’da Denis Zakaria’nın sakatlığı sona erdi.
DENIS ZAKARIA LİSTEYE EKLENDİ
Fransız ekibi, iyileşen futbolcusunu yeniden UEFA listesine yazdı. Kararı açıklayan Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, "Denis sahalara geri döndü, kaptanımızı geri alıyoruz!" sözlerini sarf etti.
UEFA KURAL DEĞİŞİKLİĞİNDEN FAYDALANDILAR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Club Brugge maçından önce sakatlanan Zakaria, listeden çıkarılmıştı. UEFA’nın yeni kural değişikliğinden faydalanan Monaco, oyuncuyu yeniden listesine ekleyebildi.
MONACO – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Monaco ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 9 Aralık Salı günü oynanacak olan mücadele saat 23.00’te başlayacak.