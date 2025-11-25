Galatasaray maçı öncesi sürpriz değişiklik: UEFA'nın kararından faydalandılar

Galatasaray maçı öncesi sürpriz değişiklik: UEFA'nın kararından faydalandılar
Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftaya Galatasaray ile karşılaşacak olan Monaco'da sürpriz bir değişiklik yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın rakiplerinden Monaco’da Denis Zakaria’nın sakatlığı sona erdi.

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu duyurduAbdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu duyurdu

DENIS ZAKARIA LİSTEYE EKLENDİ

Fransız ekibi, iyileşen futbolcusunu yeniden UEFA listesine yazdı. Kararı açıklayan Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, "Denis sahalara geri döndü, kaptanımızı geri alıyoruz!" sözlerini sarf etti.

9e43f6b8f1fe22ec65f3cb94aabb30cb.webp

UEFA KURAL DEĞİŞİKLİĞİNDEN FAYDALANDILAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Club Brugge maçından önce sakatlanan Zakaria, listeden çıkarılmıştı. UEFA’nın yeni kural değişikliğinden faydalanan Monaco, oyuncuyu yeniden listesine ekleyebildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

MONACO – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Monaco ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 9 Aralık Salı günü oynanacak olan mücadele saat 23.00’te başlayacak.

Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
Spor
Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı
Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü
Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler
Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler