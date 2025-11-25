Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu duyurdu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi konuşan Abdülkerim Durmaz, maç sonucuna dair tahminde bulundu.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan dev derbi mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN DERBİ TAHMİNİ

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadele öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz’dan flaş bir tahmin geldi.

“FENERBAHÇE TEK FARKLA KAZANIR”

Maçın sonucuna dair tahminde bulunan Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe’nin galip geleceğini dile getirdi. Abdülkerim Durmaz açıklamasında “Fenerbahçe – Galatasaray maçı çok çekişmeli geçecek. Sonuçta biraz da kalbim öyle söylüyor Fenerbahçe tek farkla galip gelecek” dedi.

ARALARINDA SADECE 1 PUAN FARK VAR

Geride kalan 13 haftada 32 puan toplamayı başaran Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 31 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor.

