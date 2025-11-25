Fenerbahçe resmen duyurdu: İmzalar atıldı başkan Sadettin Saran'ın talimatı açıklandı

Fenerbahçe resmen duyurdu: İmzalar atıldı başkan Sadettin Saran'ın talimatı açıklandı
Fenerbahçe Kulübü, sponsorluk imza töreniyle ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü ile GAİN arasında yapılan Futbol A Takımı şort sponsorluğu anlaşmasının imza töreni Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde yapıldı.

İmza törenine Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Öncel ve Turgay Terzi ile GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aliye Ertuğrul konuşmacı olarak katıldı.

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Sinan Öncel yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Fenerbahçemiz ile Türkiye’nin lider ve özel içerik üreticilerinden GAİN’in iş birliğini duyuruyoruz. Zaten bir müddettir A takım şortunda GAİN logosunu görmektesiniz. Fenerbahçe’nin tutkulu ve takımına her koşulda bağlı taraftarlarıyla GAİN’in dinamik, yenilikçi ve de öngörülü güzel içeriklerinin çok iyi örtüşeceğini umuyoruz.

"BİZE BAŞKANIMIZIN KESİN TALİMATIDIR"

Hafta sonu çok mutlu an yaşadık. Futbol Takımımızın çok iyi gitmesi ve bundan sonraki yol boyunca da bütün taraftarlarımıza ve bize umut vermesi mutluluk verici. Bu mutluluk sponsorlarımıza da yansıyacak. GAİN’in logosu Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası’ndaki maçlarda giyeceği şortların sağ ön tarafında yer alacak. Diğer şubelerde de inşallah katlanan desteklerle karşılıklı olumlu şekilde kazanabileceğimiz iş birliklerine dönüşeceğini umuyoruz.

Başkanımızın da vizyonu ve talimatıyla diyoruz ki dönemleri bitmeden tüm sponsorlarımız yenileme için bize tekrardan geri gelecekler. Dönem bittiğinde de hiçbir sponsorumuz ‘Ben bu iş birliğinden mutlu olmadım’ demeyecek. Bu bize Başkanımızın kesin olarak talimatıdır. Bütün sponsorluk ekibi olarak bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.”

Diğer konuşmalardan sonra iş birliğinin imzaları atıldı ve basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

İmza töreni forma-şort ve hediye takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

