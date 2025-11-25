Fenerbahçe "En güçlü sesimizle en kararlı duruşumuzla" diyerek açıkladı

Fenerbahçe "En güçlü sesimizle en kararlı duruşumuzla" diyerek açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Kulübü, Kadına Yönelik Şiddete karşı açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamanın başlığında "En güçlü sesimizle, en kararlı duruşumuzla: Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Karşısındayız” ifadeleri kullandı.

Açıklama aynen şu şekilde:

"BUGÜN DE YARIN DA SÜRDÜRECEĞİZ"

"Bugün, Kadına Yönelik Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm hareketinin başlangıcı.

Bu küresel mücadele, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun değil, açık bir insan hakları ihlali olduğunu hatırlatmak için var.

2024/11/08/hbfb.jpgKadınların ve kız çocuklarının özgür, güvenli ve eşit bir yaşam sürdüğü bir toplum için…

Tek bir kadının, tek bir kız çocuğunun dahi şiddete maruz kalmadığı bir dünya için…

Bu değerlerin savunucusu olmayı bugün de, yarın da sürdüreceğiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

