Fenerbahçe "En güçlü sesimizle en kararlı duruşumuzla" diyerek açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamanın başlığında "En güçlü sesimizle, en kararlı duruşumuzla: Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Karşısındayız” ifadeleri kullandı.

Fenerbahçe'de 2 oyuncu Galatasaray derbisinde yok

Açıklama aynen şu şekilde:

"BUGÜN DE YARIN DA SÜRDÜRECEĞİZ"

"Bugün, Kadına Yönelik Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm hareketinin başlangıcı.

Bu küresel mücadele, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun değil, açık bir insan hakları ihlali olduğunu hatırlatmak için var.

Kadınların ve kız çocuklarının özgür, güvenli ve eşit bir yaşam sürdüğü bir toplum için…

Tek bir kadının, tek bir kız çocuğunun dahi şiddete maruz kalmadığı bir dünya için…

Bu değerlerin savunucusu olmayı bugün de, yarın da sürdüreceğiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"