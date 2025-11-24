Fenerbahçe'de 2 oyuncu Galatasaray derbisinde yok

Fenerbahçe'de 2 oyuncu Galatasaray derbisinde yok
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor galibiyetinden sonra gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı lacivertli takımda 2 oyuncu dev maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Sarı lacivertli takımda bu galibiyetten sonra gözler Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaroş ve Galatasaray derbisine çevrildi.

Fenerbahçe, Çaykur Rize maçından sonra hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

2 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Sarı lacivertli takımda kritik maçlar öncesi 2 futbolcunun sakatlığı sürüyor.

2024/11/08/hbfb.jpgSağ dizinde gerilme olan Çağlar Söyüncü’nün yine riske edilmeyeceği, Ferencvaros maçında da kadroya alınmayacağı belirtildi. Çağdaş'ın Galatasaray maçında kadroda olma ihtimalinin de düşük olduğu ifade edildi.

MR sonucu belli olan Szymanski’nin ise en az 2 hafta daha forma giyemeyeceği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

