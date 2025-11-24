Fenerbahçeli Ederson'a iftira mı atıldı? Ortalığı karıştıran görüntü

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

EDERSON VİDEOSU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe kalecisi Ederson'a ait olduğu iddia edilen bir video ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayılan bir videoda Brezilyalı futbolcunun tribünlere dönerek çirkin harekette bulunduğu görüldü.

GALATASARAY ŞİKAYETTE BULUNACAK

Söz konusu videonun yayılması sonrası Galatasaray'ın TFF'ye şikayette bulunacağı belirtilirken sarı-kırmızılı taraftarlar da Icardi'ye verilen cezayı hatırlatarak tepkilerini dile getirdi.

Galatasaray derbi öncesi Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet edecek: Men cezası yolda

FENERBAHÇE'DEN YAPAY ZEKA SUÇLAMASI

Ancak Fenerbahçe cephesi ise videonun yapay zeka ile hazırlandığını iddia etti. Sarı-lacivertlilerin söz konusu videoyu hazırlayanlar hakkında şikayette bulunacağı kaydedildi.