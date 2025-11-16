İspanya Türkiye maçının hakemi belli oldu

İspanya Türkiye maçının hakemi belli oldu
Yayınlanma:
Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile karşılaşacağı maçın hakemi açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Milan Skriniar'ın sırrını açıkladıMilan Skriniar'ın sırrını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sven Jablonski olacak.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünü yaptığı A Milli Takım, E Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken, 1 kez yenildi.

Milli takımın tek yenilgisi, İspanya karşısında geldi.

Türkiye grupta 12 puanda yer alırken, 5'te 5 yapan 15 puanlı İspanya ise 1. sırada bulunuyor.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Spor
Milan Skriniar'ın sırrını açıkladı
Milan Skriniar'ın sırrını açıkladı
''Arda Güler'in performansını beğenmedim''
''Arda Güler'in performansını beğenmedim''