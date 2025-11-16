İspanya Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sven Jablonski olacak.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünü yaptığı A Milli Takım, E Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken, 1 kez yenildi.

Milli takımın tek yenilgisi, İspanya karşısında geldi.

Türkiye grupta 12 puanda yer alırken, 5'te 5 yapan 15 puanlı İspanya ise 1. sırada bulunuyor.