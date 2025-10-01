İngilizler yıkıldı: İstanbul cehenneminden çıkamadık!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yenmesi İngiliz basınında geniş yer buldu.

İngiltere'nin The Sun gazetesi, maçın ardından çarpıcı ifadeler kullandı. Gazetedeki haber yorumda teknik direktör Arne Slot da eleştirildi.

"En büyük zaferlerini yaşadıkları şehirde, burası Liverpool'un kendi tasarladığı bir İstanbul cehennemiydi, çıkamadı" diyen gazete ayrıca şunları yazdı:

"Arne Slot, Galatasaray'da zaman dolana kadar Salah ve Alexander Isak'ı yedek kulübesinde tutma kararından dolayı kesinlikle pişmanlık duyacaktır. Crystal Palace'a uzatma dakikalarında kaybettikleri maçın ardından dört günde ikinci yenilgilerini aldılar. Liverpool'un savunma zaaflarının ve pahalı bir kadroyla düzgün bir oyun ortaya koyamamalarının açıkça görüldüğü bir maç daha. Sezona altı galibiyetle başlayan Liverpool'da gerçekler bir kez daha Boğaz'da yüzleşti. Dominik Szoboszlai, Liverpool'un hatırlamak istemeyeceği bir gece geçiren oyunculardan sadece biri.

Maskeli yağmacı Victor Osimhen'in ilk yarıdaki penaltısı belirleyici an oldu ancak Slot, takımının bir soygunun kurbanı olduğunu iddia etmeyecektir. Başından beri dikkatsiz, kanatlarda çok kolay açığa çıkıyor ve ileriye dönük yeterli bir şey sunamıyor.

Beş Premier Lig yıldızının bulunduğu, aralarında eski Manchester City yıldızı İlkay Gündoğan'ın da bulunduğu bir takıma karşı hem Salah'ı hem de Isak'ı kadroda bulundurmamak, baştan itibaren ters tepti.

2018'den bu yana evinde Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet alamamış, Mart 2022'den bu yana Avrupa'da 20'den fazla maçta kalesini gole kapatamamıştı (Barcelona ile golsüz berabere kalmışlardı).

Liverpool ayrıca Kasım 2020'den bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi grup/lig aşaması maçında gol atamadı."

İSTANBUL'DA SAĞIR EDİCİ GECE

BBC'deki haberde "İstanbul'daki sağır edici gecede Galatasaray, Liverpool'a arka arkaya ikinci yenilgisini tattırdı" denilirken, Daily Mail'de "Liverpool, Türkiye'deki sönük futbol sonrası arka arkaya mağlubiyetten kaçamadı" ifadesi kullanıldı.

Daily Star ise "Arne Slot'un şok eden kadro tercihi, Liverpool'un Galatasaray'a boyun eğmesiyle sonuçlandı" yorumunu yaptı.