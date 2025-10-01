Galatasaray'la ilgili flaş sözler: Hiç utanmayacaklar mı?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında Liverpool'u 1-0 yendiği maçtan sonra spor yazarı Osman Şenher'den dikkat çeken bir yorum geldi.

Şenher, Milliyet'teki yazısının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi merak ediyorum; Eintracht Frankfurt maçından itibaren ‘Okan Buruk gitsin’ diye bas bas bağıranlar, ‘Liverpool, Galatasaray’ın içinden geçer’ diyenler hiç utanmayacaklar mı?

Ne demek yani bir takım Şampiyonlar Ligi’nde bir mağlubiyet aldı diye hoca mı gönderilir? Üç senedir bu takımı hangi teknik adam şampiyon yapıyor?

Her neyse bunları konuşacağız. Futbolumuzu kirletmek isteyenlerle biz de mücadele edeceğiz.

"NETİCEYE BAKMAK LAZIM"

Sonuçta teknik direktörler başarılı olmak için emek veriyor. Futbolun içinde tabii ki galibiyetler, güzel oyunlar, mağlubiyetler ve kötü oyunlar olacak. Neticeye bakmak lazım.

Galatasaray ligde 7 maçta 7 galibiyet aldı. Devler Ligi’nde ilk maçında en kolay rakibe yenildi, ama dün gece o yenilgiyi affettirdi. Avrupa’nın en iyi takımını yendi.

Üstüne basa basa söylüyorum; bu galibiyetle Cim Bom Devler Ligi’ni mutlaka ilk 16, o da olmazsa ilk 24’ün içinde bitirecektir."