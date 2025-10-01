Galatasaray'la ilgili flaş sözler: Hiç utanmayacaklar mı?

Galatasaray'la ilgili flaş sözler: Hiç utanmayacaklar mı?
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yenmesinin ardından spor yazarı Osman Şenher çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında Liverpool'u 1-0 yendiği maçtan sonra spor yazarı Osman Şenher'den dikkat çeken bir yorum geldi.

Şenher, Milliyet'teki yazısının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi merak ediyorum; Eintracht Frankfurt maçından itibaren ‘Okan Buruk gitsin’ diye bas bas bağıranlar, ‘Liverpool, Galatasaray’ın içinden geçer’ diyenler hiç utanmayacaklar mı?

Ne demek yani bir takım Şampiyonlar Ligi’nde bir mağlubiyet aldı diye hoca mı gönderilir? Üç senedir bu takımı hangi teknik adam şampiyon yapıyor?

Her neyse bunları konuşacağız. Futbolumuzu kirletmek isteyenlerle biz de mücadele edeceğiz.

"NETİCEYE BAKMAK LAZIM"

Sonuçta teknik direktörler başarılı olmak için emek veriyor. Futbolun içinde tabii ki galibiyetler, güzel oyunlar, mağlubiyetler ve kötü oyunlar olacak. Neticeye bakmak lazım.

Galatasaray'ın Liverpool'u nasıl avladığını açıkladı: Tarih yeniden yazıldıGalatasaray'ın Liverpool'u nasıl avladığını açıkladı: Tarih yeniden yazıldı

Galatasaray ligde 7 maçta 7 galibiyet aldı. Devler Ligi’nde ilk maçında en kolay rakibe yenildi, ama dün gece o yenilgiyi affettirdi. Avrupa’nın en iyi takımını yendi.

Üstüne basa basa söylüyorum; bu galibiyetle Cim Bom Devler Ligi’ni mutlaka ilk 16, o da olmazsa ilk 24’ün içinde bitirecektir."

Kaynak:Milliyet

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Spor
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Sinan Engin Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Sinan Engin Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı