İlkin Aydın parladı: Galatasaray kazandı

Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin sahasında Türk Hava Yolları ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, setlerde 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

14’ER SAYI KAYDETTİLER

Galatasaray’da İlkin Aydın ve Alexia Karutasu, 14’er sayıyla takımının en skorer isimleri oldu.

DETAYLAR

Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Sylla, Yasemin Güveli (Eylül Akarçeşme Yatgın, Lukasik, Carutasu, Ayçin Akyol, Bongaerts)

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Büşra Kılıçlı, Alondra, Merve Nezir, Orthmann)

Setler: 23-25, 25-22, 25-13, 25-15

Süre: 109 dakika (29, 33, 23, 24)