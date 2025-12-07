İlkin Aydın parladı: Galatasaray kazandı
Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin sahasında Türk Hava Yolları ile karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, setlerde 3-1’lik skorla galip ayrıldı.
14’ER SAYI KAYDETTİLER
Galatasaray’da İlkin Aydın ve Alexia Karutasu, 14’er sayıyla takımının en skorer isimleri oldu.
DETAYLAR
Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan
Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Sylla, Yasemin Güveli (Eylül Akarçeşme Yatgın, Lukasik, Carutasu, Ayçin Akyol, Bongaerts)
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Büşra Kılıçlı, Alondra, Merve Nezir, Orthmann)
Setler: 23-25, 25-22, 25-13, 25-15
Süre: 109 dakika (29, 33, 23, 24)
Kaynak:Haber Merkezi / AA