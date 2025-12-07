İlkin Aydın parladı: Galatasaray kazandı

Türk Hava Yolları'nı konuk eden Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 3-1 galip geldi. İlkin Aydın ve Alexia Karutası 14'er sayı kaydetti.

Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin sahasında Türk Hava Yolları ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, setlerde 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

14’ER SAYI KAYDETTİLER

Galatasaray’da İlkin Aydın ve Alexia Karutasu, 14’er sayıyla takımının en skorer isimleri oldu.

DETAYLAR

Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Sylla, Yasemin Güveli (Eylül Akarçeşme Yatgın, Lukasik, Carutasu, Ayçin Akyol, Bongaerts)

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Büşra Kılıçlı, Alondra, Merve Nezir, Orthmann)

Setler: 23-25, 25-22, 25-13, 25-15

Süre: 109 dakika (29, 33, 23, 24)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

