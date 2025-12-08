Mustafa Çulcu: Kırmızıyı çıkarmaya yüreği yetmedi

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Göztepe-Trabzonspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirirken, "Kırmızıyı çıkarmaya yüreği yetmedi" yorumunu yaptı.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkmmanı Mustafa Çulcu, Göztepe-Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın kararlarını değerlendirirken, "Kırmızı çıkarmaya yüreği yetmedi" dedi.

"Müthiş çekişmeli heyecanlı keyifli bir maç seyrettik. Trabzonspor son iki haftanın en kârlı takımı olarak İzmir den çok mutlu ve şen dönüyor. Bu başarıya şapka çıkarılır" diyen Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Hakem Atilla Karaoğlan, şüphesiz ligin en deneyimli isimlerinden ama kafası karışık. Maçın başında Pina'ya arka arkaya yaptığı faullerin ikincisinde Miroshi'ye gösterdiği sarı kart derslikti. Sonra basit temaslara uydurma fauller çaldı, çıkarması gereken kartları çıkarmadı, sonra tuhaf kartlar çıkardı!

Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremediMustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi

- 15. dakikada Serdar'a kontrolsüz faulünde Efkan'a sarı çıkmalıydı çıkmadı!

- 22. dakikada Olaigbe, topla oynayan Cherni'ye faulle umut vaat eden atağı kesti, hani sarı?

- İlginçtir ilk yarıda Trabzonspor lehine 12 faul olurken Göztepe lehine ilk ve tek faul 45'te oldu! 55'te Göztepe penaltı bekledi, Zubkov'un kolu kapalı penaltı yok devam kararı doğru.

"ONUACHU'YA GÖSTERDİĞİ SARI KARTA KATILMIYORUM"

- Onuachu'ya gösterdiği sarı karta katılmıyorum. El-kol illegal kullanıma girmez. Burada ikili mücadele esnasında rakip sarıp sarmalamış, kurtulma çabası içinde yaşanan bir zorunlu temas. Bu sarı hatalı.

- 78'de Juan'a yaptığı faulle bariz gol şansını engellediği için Pina'nın ihracı ve frikik doğru. Pozisyonun incelenmesi ve sonuçlanması oyunun tekrar başlaması 6 dakika 30 saniye sürdü. Delikanlık yaptı, Onana'ya sarı gösterdi, karttan sonra alkışladı ama Atilla Karaoğlan'ın ikinci sarıdan kırmızıyı çıkarmaya ne ekibinin ne de kendisinin yüreği yetmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

