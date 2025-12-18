İlkin Aydın kendini parçaladı

Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın, ne yaptıysa sonuca engel olamadı. Adeta kendini parçaladı ama takımını kurtaramadı.

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı'na konuk oldu.

Ligin güçlü takımlarından Eczacıbayı Dynavit maçta şu oyuncularla mücadele etti:

Yaprak Erkek, Jack Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Bengisu Aygün, Stysıak (Simge Aköz, Rettke, Meliha Diken, Boden).

Galatasaray İlkin Aydın'a noktayı koydu

Galatasaray Daikin ise Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Sylla (Eylül Yatgın, Carutasu, Ayçin Akyol, Lukasik, Bongaerts) kadrosuyla oynadı.

KIRAN KIRANA GEÇEN SETLER

Maçın ilk seti başa baş geçti. İlkin Aydın ve arkadaşları dirense de ilk set 25-23 Eczacıbaşı lehine sonuçlandı. İkinci seti de 25-17 Eczacıbaşı aldı. Son set yine kıran kırana geçti ama 25-21'le seti alan Eczacıbaşı, 3-0 kazandı.

Yenilgiye rağmen maçın başarılı isimlerinden olan İlkin Aydın 11 sayı yaparken, Kaya Grobelna'nın 13 sayısı da yetmedi.

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısındaki son maçında 21 Aralık Pazar günü Göztepe ile yapacak.