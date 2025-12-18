İlkin Aydın kendini parçaladı

İlkin Aydın kendini parçaladı
Yayınlanma:
Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın kendini parçaladı. Ancak yine de sonuca engel olamadı.

Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın, ne yaptıysa sonuca engel olamadı. Adeta kendini parçaladı ama takımını kurtaramadı.

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı'na konuk oldu.

Ligin güçlü takımlarından Eczacıbayı Dynavit maçta şu oyuncularla mücadele etti:

Yaprak Erkek, Jack Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Bengisu Aygün, Stysıak (Simge Aköz, Rettke, Meliha Diken, Boden).

Galatasaray İlkin Aydın'a noktayı koyduGalatasaray İlkin Aydın'a noktayı koydu

Galatasaray Daikin ise Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Sylla (Eylül Yatgın, Carutasu, Ayçin Akyol, Lukasik, Bongaerts) kadrosuyla oynadı.

KIRAN KIRANA GEÇEN SETLER

Maçın ilk seti başa baş geçti. İlkin Aydın ve arkadaşları dirense de ilk set 25-23 Eczacıbaşı lehine sonuçlandı. İkinci seti de 25-17 Eczacıbaşı aldı. Son set yine kıran kırana geçti ama 25-21'le seti alan Eczacıbaşı, 3-0 kazandı.

whatsapp-image-2025-12-18-at-09-32-55.jpeg

Yenilgiye rağmen maçın başarılı isimlerinden olan İlkin Aydın 11 sayı yaparken, Kaya Grobelna'nın 13 sayısı da yetmedi.

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısındaki son maçında 21 Aralık Pazar günü Göztepe ile yapacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Spor
Galatasaray maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Galatasaray maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Fenerbahçe'den çok sert Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den çok sert Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'de Tadic gelişmesi: Araya girdi
Fenerbahçe'de Tadic gelişmesi: Araya girdi