İlkay Gündoğan'dan Liverpool maçında attıkları gol için itiraf

Yayınlanma:
Galatasaray - Liverpool maçına dair konuşan İlkay Gündoğan, penaltı kazandıkları pozisyonda takımı nasıl atağa çıkardığını anlattı.

Sezon başında Galatasaray’a transfer olan İlkay Gündoğan, İngiliz basınından The Athletic’e açıklamalarda bulundu.

Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool maçında penaltı kazandıkları pozisyona dair konuştu.

Liverpool'dan haftalar sonra Galatasaray isyanıLiverpool'dan haftalar sonra Galatasaray isyanı

“YANLIŞ BİR KARAR OLURDU”

Takımı nasıl atağa çıkardığını anlatan İlkay Gündoğan, “Takım arkadaşlarımın çoğunun hala topun arkasında olduğunu biliyordum, bu yüzden sakin olmalı ve onların çıkmasını beklemeliydim. Sonra Liverpool'un nasıl yerleştiğini görmek zorundaydım ve (Lucas) Torreira için boşluk ortaya çıktı. Evet, daha erken bir karar verebilirdim, ama bu yanlış bir karar olurdu. Oyunu bilmek zorundasınız: Bazen size başka bir seçenek sunmaz, bazen sunar” sözlerini sarf etti.

dfkgmdf.jpg

PENALTI GOLÜYLE GALİP GELDİLER

Victor Osimhen’in kullandığı penaltıda sarı-kırmızılılar fileleri havalandırırken bu golle sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldılar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

