Liverpool'dan haftalar sonra Galatasaray isyanı

İngiltere Premier Lig’de Manchester United ile karşılaşacak olan Liverpool’da Arne Slot açıklamalarda bulundu.

Art arda alınan Crystal Palace, Galatasaray ve Chelsea mağlubiyetleri için konuşan Arne Slot, hakem kararlarına tepki gösterdi.

“VAR PENALTIYI İPTAL ETMELİYDİ”

Penaltı kararlarının yanlış olduğunu belirten Arne Slot, “Kaybettiğimiz üç maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde penaltı oldu. VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizim penaltımızı iptal ettiler. Ama hep söylüyorum, o farklara bağlı kalmamalıyız” dedi.

“TEPLİ GÖSTERMELİSİNİZ”

Oyuncularının ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Arne Slot, "Oyuncuları suçlayamayacağım bir şey varsa, o da her maçta ellerinden gelenin en iyisini yapmalarıdır. İlk dakikadan son dakikaya kadar tüm güçleriyle oynuyorlar. Son üç maçta da böyle yaptık. Üç maçta da 1-0 geriden gelmek zorunda kaldık ve iki maçta bunu başardık ama ne yazık ki her iki maçta da rakibimizden daha fazla gol şansı yakaladığımız halde sonunda kaybettik. Üst üste 3 maçta kaybettiyseniz, hafta sonunda Brentford veya Manchester United kiminle oynadığınızın önemi yoktur, tepki göstermelisiniz” sözlerini sarf etti.