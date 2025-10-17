Galatasaray'ın yıldızı için 60 milyon euro teklif ettiler

Yayınlanma:
Galatasaray'a sezon başında transfer olan Wilfried Singo performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. 18 Ekim Cumartesi günü Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

wilfried-singo-2.webp
Wilfried Singo sakatlandı

“ŞİMDİDEN 60 MİLYON EUROLUK TEKLİFLER GELİYOR”

Wilfried Singo’ya dair değerlendirmelerde bulunan Milliyet yazarı Osman Şenher, gelen tekliflere dair konuştu.

2024/11/07/hbgs.jpg

Oyuncu için 60 milyon euroluk teklif olduğunu belirten Osman Şenher, "Wilfried Singo’ya 30 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiler. Şimdi kendisine 60 milyon euroluk teklifler geliyor” dedi.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlikeGalatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike

7 MAÇTA 1 ASİST KAYDETTİ

Wilfried Singo, sezon başında Monaco’dan 30 milyon euroya transfer edildi. Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 asist kaydetti.

Kaynak:Milliyet

