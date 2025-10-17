Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. 22 Ekim Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 19.45’te başlayacak.

Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Ercan Taner, Bodo/Glimt’in artan performansına dikkat çekti.

“LIVERPOOL KARŞILAŞMASINDAN ZOR OLACAK”

Sarı-kırmızılılara uyarılarda bulunan Ercan Taner, "Bence Galatasaray için Bodo/Glimt maçı Liverpool karşılaşmasından zor olacak. Topla oynama şablonları Liverpool'dan daha fazla. Çok çabuk kontra atağa çıkabiliyorlar. Norveç futbolunun gelişmekte olduğunu gerek Milli Takım'da gerek Bodo takımında bunu görüyoruz. Galatasaray önde baskı yapmayacak. Eğer önde basarsan Bodo/Glimt'in ekmeğine yağ sürersin. Eskiden bunlara köy takımı diyorduk ama 3 yemeye başladıktan sonra artık bir şeyleri anladık. Mourinho döneminde Roma'ya 6 tane atmışlardı" sözlerini sarf etti.

BERABERE KALDILAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ve Tottenham ile karşılaşan Norveç ekibi her iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.