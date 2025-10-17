Galatasaray'dan dev anlaşma: Yönetim sonunda ikna etti

Galatasaray yönetimi ile forma tedarik sponsoru Puma, 10 yıllık anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma neticesinde sarı-kırmızılılar yıllık 10 milyon euro gelir elde edecek.

Süper Lig’de 3 sezondur üst üste şampiyonluk yaşan Galatasaray, sponsorluk gelirlerini artırmak adına görüşmelerini sürdürüyor.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, forma tedarik sponsoru Puma ile yapılan görüşmelerde sona geldi.

2024 yılında Puma ile yıllık 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, anlaşmada revizyona gitti.

1700501126540-puma-gsfb.webp

10 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe'nin başka bir firma ile 12 milyon karşılığında yaptığı sponsorluk anlaşmasını gerekçe gösteren Galatasaray yönetimi, Puma’yı zam yapmaya ikna etti.

Haberde, Galatasaray ile Puma’nın 10 yıllık yeni bir anlaşma yapacağı ve sarı-kırmızılıların yıllık 10 milyon euro geliri kasasına koyacağı aktarıldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

TOPLAMDA 100 MİLYON EURO GELİR

Sarı-kırmızılılar bu anlaşmayla toplamda 100 milyon euro (4.9 milyar TL) kazanacak.

Ali Koç'un büyük hatasını açıkladıAli Koç'un büyük hatasını açıkladı

REKLAM ANLAŞMALARINDAN 22 MİLYON EURO

Galatasaray’ın ayrıca göğüs, sırt, kol, çorap reklamlarından bu sezon 22 milyon euro gelir elde ettiği öğrenildi.

Kaynak:Sabah

